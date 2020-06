Hoe ziet de toekomst van de HEMA eruit?

Ook over de internationale koers van HEMA verschillen de deskundigen van mening. Vorig jaar ging HEMA een samenwerking aan met het Amerikaanse Walmart en het verkoopt sinds kort ook spullen in Jumbo-winkels. Het bedrijf heeft winkels in twaalf landen.

Koelemeijer denkt dat HEMA het buitenlandavontuur gaat en moet doorzetten, vooral in de samenwerking met Walmart. Het merk HEMA is volgens haar sterk genoeg. Moers ziet ook dat anders: "HEMA moet eerst in Nederland zaken op orde stellen, daarna kunnen ze pas naar het buitenland kijken." Hij wijdt het aan het stilliggen van innovatie. "De HEMA is groot geworden met hun iconen als de rookworst, de tompouce, babykleren en Jip & Janneke. Maar die zijn allemaal uit de vorige eeuw. De HEMA móét innoveren."

Een belangrijke rol is volgens Moers weggelegd voor de franchisenemers. Die worden te weinig betrokken bij de koers van het bedrijf, terwijl hun vermogen en kennis van zaken juist kunnen helpen. Ook Koelemeijer vindt dit een aandachtspunt. Er zijn veel conflicten geweest tussen de franchisenemers en directeur Jeger. Oud-eigenaar Boekhoorn speelde een belangrijke rol in het bijleggen van die ruzies.

Geduldig kapitaal

Ondanks zijn kritiek denkt Moers dat de HEMA de kans heeft om het te redden. Hij vindt het een sympathiek merk, dat "dieper in de harten van Nederlanders zit dan de V&D."

Het 'Hou de HEMA'-initiatief dat is gestart door onder andere Mei Li Vos van vakbond AVV, sluit daarbij aan. Het idee is om van de BV een coöperatie te maken, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft om mede-eigenaar te worden van de HEMA.

"Wij willen het tegenovergestelde van wat roofkapitalisten willen, wij willen geduldig kapitaal", legt Vos uit in het NOS Radio 1 Journaal. "HEMA is de afgelopen tien jaar gebukt gegaan onder het snelle geld en wat wij willen is geld ophalen via aandelen of leningen."

Vos doelt hiermee op Lion Capital, de Britse investeringsmaatschappij die HEMA in handen had voordat Boekhoorn het bedrijf in 2018 overnam. Onder beheer van de investeerders werd de schuldenlast gecreëerd door grote leningen met hoge rentes af te sluiten.

Vakbond FNV wil dat de HEMA teruggaat naar een 'klassiek model' waarbij er meer geld overblijft voor de medewerkers. Dat zou bereikt kunnen worden door pas winst uit te keren aan de aandeelhouders als alle kosten zijn betaald.