Kabinet ziet af van wettelijk minimumtarief zzp'ers

Het kabinet ziet af van een wettelijk minimumtarief voor zzp'ers en de zelfstandigenverklaring voor zzp'ers die hogere tarieven vragen. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. Het voorstel zou voor alle zelfstandigen te veel administratieve lasten met zich meebrengen.

Eerder kondigde minister Koolmees aan dat hij werkte aan een verplicht minimumtarief van 16 euro per uur om schijnzelfstandigheid en onderbetaling van zelfstandigen tegen te gaan.

Wel gaat het kabinet door met de zogenoemde webmodule. Dat is een hulpmiddel om opdrachtgevers zekerheid te geven als zij iemand inhuren: ziet de Belastingdienst de zzp'er als zelfstandige of als werknemer? Zij weten dan vooraf of zij wel of geen loonbelasting moeten betalen of werknemersverzekeringen moeten regelen, zoals voor arbeidsongeschiktheid.

Uit de eerste testfase van de webmodule blijkt dat het in 25 procent van de gevallen duidelijk is dat iemand zelfstandige is en dus als zodanig door de opdrachtgever kan worden ingehuurd. In 27 procent van de gevallen geeft de webmodule geen uitsluitsel omdat de omstandigheden van het werk te specifiek zijn.

48 procent geen zelfstandige opdracht

Bij 48 procent van de opdrachten moet er waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst gesloten worden omdat de zzp'er door de aard van de afspraken en werkzaamheden wordt gezien als een werknemer.

De afgelopen maanden is er proefgedraaid met de webmodule en hebben organisaties van werkgevers, werknemers en zzp'ers kunnen meepraten over de vragenlijst en het gebruik. In het najaar komt de webmodule als pilot beschikbaar.

Het Platform Zelfstandige Ondernemers is kritisch en hecht weinig waarde aan de uitkomsten van de webmodule. Volgens directeur Margreet Drijvers oordelen zelfs rechters verschillend over bepaalde opdrachten, dus kan de webmodule ook geen zekerheid geven.

"En de vragen die op de opdrachtgevers worden afgevuurd zijn dermate ingewikkeld dat opdrachtgevers deze bijna niet kunnen beantwoorden", zegt Drijvers. "Zolang aan de onderliggende wetgeving niets wordt gewijzigd, zal het bepalen van de arbeidsrelatie altijd ingewikkeld blijven."