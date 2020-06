Geen nieuwe besmettingen in verpleeghuizen waar bezoekregeling werd getest

Onderzoeksleider Jan Hamers ziet dat er grote behoefte is aan meer bezoek en dat familiecontact een positief effect heeft. "De meeste bewoners leven op nu ze weer familieleden over de vloer hebben. Het personeel is dan ook erg blij voor bewoners en naasten, maar ze zijn ook bang voor besmettingen."

Bovendien zijn de bezoeken gebonden aan strenge richtlijnen. Spontaan langskomen zit er niet meer in, bewoners en familieleden mogen geen fysiek contact hebben en soms moeten ze beschermingsmiddelen dragen. "Die verschillende maatregelen zijn er niet voor niets, en er is veel begrip van naasten. Maar soms gaat het niet goed, het vermijden van fysiek contact is bijvoorbeeld moeilijk", zegt hoogleraar Hamers.

Het naleven van de richtlijnen en erop toezien dat familieleden dat ook doen, is belastend voor het personeel. "De planning en organisatie van de regeling kost veel tijd en is moeilijk onder de huidige tijdsdruk goed neer te zetten", aldus Hamers.

Toezicht op fysiek contact

Bestuurder Jack Jansen van de MeanderGroep ziet ook dat het vermoeiend is voor werknemers om de maatregelen op te volgen. "Bij de ingang moeten ze mensen ontvangen, instructies geven over handhygiëne, hen begeleiden naar de kamer. Dat kost allemaal tijd." Eenmaal op de kamer worden familieleden en bewoners alleen gelaten. "We hebben besloten om geen toezicht te houden op fysiek contact."

Het verpleeghuis De Dormig van de MeanderGroep is al sinds 11 mei open. "Op deze locatie hadden we geen besmettingen," vertelt Jansen, "dus toen ik vertelde dat we opengingen waren de medewerkers wel angstig. Zij hadden al die tijd alles eraan gedaan om het virus buiten te houden en nu namen we toch een risico."

Na een maand zijn er geen besmettingen, tot grote opluchting van het personeel. "We gaan nu ook iets relaxter om met de maatregelen." In het verpleeghuis mogen bewoners nu nog één vaste bezoeker ontvangen per bewoner, vanaf volgende week worden dat er meer. "Over een paar weken hopen we gewoon terug te gaan naar de normale situatie."

Hamers benadrukt dat verdere versoepeling te snel zou gaan als de richtlijnen niet versoepeld worden. "De druk neemt toe, maar als je meer bezoek wil toelaten dan moet je ook losser omgaan met de richtlijnen."