Geen akkoord tussen HEMA-eigenaar Boekhoorn en schuldeisers

Het is eigenaar Marcel Boekhoorn niet gelukt een overeenkomst te sluiten met de grootste groep schuldeisers van HEMA. De ondernemer was bereid een lening van 50 miljoen euro af te lossen, maar alleen als de schuldeisers van de winkelketen een deel van de totale schuldenlast van 750 miljoen euro zouden kwijtschelden. Dat zagen zij niet zitten.

In een persbericht zegt Boekhoorn "er alles aan gedaan te hebben om de onhoudbare schuldenlast en rentelasten van de winkelketen substantieel te verlagen en te investeren in de verdere ontwikkeling van het bedrijf". Hij verwijst onder meer naar de samenwerkingen met Jumbo en de Franse supermarktketen Casino.

Boekhoorn is teleurgesteld over het mislukken van de onderhandelingen met de schuldeisers. "Wij zijn er ingegaan met als doel HEMA er sterker uit te laten komen. Wij hebben daarom een fantastisch bod van 523 miljoen euro neergelegd, maar ik heb niet het idee dat de tegenpartij ons bod serieus in overweging heeft genomen. Blijkbaar willen ze een markttest doen en kijken of er elders meer te halen is."

Nieuwe eigenaren

"Het ziet ernaar uit dat het avontuur van HEMA en Boekhoorn al na anderhalf jaar ten einde is", zegt economieredacteur Nik Wouters in het NOS Radio 1 Journaal. HEMA kwam eind 2018 in handen van de miljardair, die de keten overnam van een Britse investeringsmaatschappij. De ondernemer laat naar eigen zeggen uitzoeken of hij in de toekomst nog een rol wil en kan spelen bij HEMA.

Naar alle waarschijnlijkheid komt de winkelketen maandag in handen van de schuldeisers. Zij kunnen de biedingen van een aantal mogelijke nieuwe eigenaren beoordelen. Er ligt onder meer een overnamebod van het moederbedrijf van Blokker.