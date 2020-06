NAM wil nu ook chemisch afvalwater injecteren in lege gasvelden Drenthe

De NAM wil het afvalwater dat vrijkomt bij oliewinning nu ook gaan injecteren in lege gasvelden in Zuidoost Drenthe. Nu gaat het afvalwater naar Twente, maar volgens de NAM is "extra capaciteit" nodig. Maar zowel in de politiek als bij omwonenden bestaan grote zorgen over de opslag van het chemisch verontreinigde afvalwater.

Het voornemen van de NAM staat in een brief aan de provincie, meldt RTV Drenthe. De oliewinning in Schoonebeek werd in 2011 weer opgestart, nadat die jarenlang had stil gelegen. Sinds die tijd wordt het productiewater opgeslagen in lege gasvelden in Twente. Het gaat om zo'n 9 miljoen liter per dag.

Waterstoffluoride, zoutzuur, methanol, benzeen

In Twente bestaat grote weerstand tegen de opslag van het afvalwater. Eind 2014 kwam uit onderzoek naar voren dat met het afvalwater dagelijks ook zo'n 8200 liter chemicaliën in de bodem terechtkomen. "Het gaat om enorme hoeveelheden zwaar vervuilende stoffen", zei de onderzoeker toen. Hij doelde op waterstoffluoride, zoutzuur, methanol en benzeen.

Sinds die tijd woedt er een stevige discussie. In maart 2016 al verzamelden Twentenaren bijna 30.000 handtekeningen voor een petitie tegen de injectie van afvalwater. Onlangs nog drong de CDA-Tweede Kamerfractie aan op een extern en onafhankelijk onderzoek naar de injecties. "Het kan niet zo zijn dat alleen de NAM haar eigen stukken bekijkt. Daar is vanuit de samenleving steeds meer kritiek op", zei CDA-Kamerlid Agnes Mulder bij RTV Oost.

Reiniging van het afvalwater

Zij wil dat minister Wiebes onderzoekt of er alternatieven zijn voor injectie, zoals reiniging van het afvalwater.

Volgens de NAM bleek in 2016 uit onderzoek dat injecteren de "minst milieubelastende" en goedkoopste oplossing is. Omdat naast de lege gasvelden in Twente extra capaciteit nodig is, wordt nu voorgesteld om ook capaciteit in Drenthe te gebruiken.