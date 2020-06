Kunstcentrum Witte de With verandert naam, ook Tropenmuseum beklad

Het Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam krijgt een nieuwe naam. Directe aanleiding is het bekladden van de gevel van het gebouw, al wordt volgens het bestuur van de kunstinstelling al bijna drie jaar over een naamswijziging gesproken.

Het gebouw werd afgelopen nacht met rode verf bespoten door de actiegroep 'Helden van Nooit'. Leden van de actiegroep zeggen in een verklaring dat ze "onterechte helden in de juiste context willen plaatsen". Witte Corneliszoon de With (1599-1658) was een vlootvoogd en werkte onder meer bij Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

"Die naamsverandering stond al langer vast, maar een datum was nog niet geprikt", zegt een woordvoerder. "Voor veel van onze medewerkers, bezoekers en andere betrokkenen is dit een gevoelig onderwerp. We hebben mensen uitgenodigd om de dialoog aan te gaan."

'Koloniaal instituut'

De nieuwe naam van de kunstinstelling wordt later dit jaar bekendgemaakt en geldt officieel vanaf 27 januari 2021. De rode verf op de gevel wordt voorlopig niet verwijderd, om de discussie over slavernij en het koloniale verleden aan te zwengelen.

De gemeente Rotterdam doet aangifte van het besmeuren van het gebouw, net als van de bekladding van het Piet Hein-standbeeld in Delfshaven en het beeld van Pim Fortuyn aan de Korte Hoogstraat. Ook die acties zijn opgeëist door 'Helden van Nooit'.

In Amsterdam bekogelde dezelfde actiegroep het Tropenmuseum met verfbommen. Volgens de groep is de instelling een "koloniaal instituut dat tot op heden menselijke resten uit voormalige koloniën in zijn kelder waarborgt". "Collecties zijn geroofd en tot op de dag van vandaag nog steeds niet teruggekeerd naar het land van herkomst."

De verf is volgens de politie inmiddels weer verwijderd. Het Tropenmuseum is niet van plan aangifte te doen. "We zien wat er maatschappelijk gaande is en dan is het niet passend om aangifte te doen", zegt directeur Stijn Schoonderwoerd in Het Parool.

Informatieborden

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd in kaart te gaan brengen welke standbeelden, gebouwen en straatnamen in de stad een link hebben met het koloniale verleden. Het is de bedoeling dat de historische context van personen en situaties binnenkort wordt toegelicht op informatieborden.

"Het is niet aan de politiek om voor te schrijven wat omstreden is, het moet onderwerp van de maatschappelijke discussie zijn. De Amsterdamse geschiedenis is rijk en soms pijnlijk. Dat verstoppen we niet maar bespreken we. Vernieling accepteren we niet en daar zullen we dan ook tegen optreden", aldus het college in een verklaring.