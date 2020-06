Sekswerkers willen werken: 'Wij hielden ons al aan hygiëneprotocol'

En dat lichamelijke contact dan? Hoe kun je als sekswerker de "vochtige ademzone" van je klant vermijden, zoals het nieuwe protocol voorschrijft? Dat is niet moeilijk, vindt Mona. "Het is echt niet zo dat we continu met jan en alleman lichaamsvloeistoffen aan het uitwisselen zijn. We gebruiken altijd condooms, zoenen nauwelijks en er zijn heel veel standjes te bedenken waarbij je niet in andermans ademruimte zit."

De belangrijkste verandering ten opzichte van voorheen wordt dat sekswerkers nog strenger moeten controleren of klanten klachten hebben, zegt Mona. "En misschien seks in de missionarisstand. Dat kan gewoon even niet. Dus liefhebbers van missionarisseks hebben even pech."

Financiële problemen

Sommige sekswerkers zijn de afgelopen weken overigens gewoon doorgegaan met hun werk, omdat ze anders in financiële problemen zouden komen. Niet iedereen kan aanspraak maken op de coronanoodpakketten van de overheid: sommige sekswerkers vallen onder een speciale regeling, de opting-in. Daarmee zitten ze een beetje tussen zelfstandig ondernemerschap en loondienst in.

Naar schatting vallen daardoor enkele duizenden sekswerkers buiten de boot waar het gaat om financiële compensatie. De ChristenUnie vroeg daar begin april al aandacht voor. Ook PvdA en D66 stelden vragen over de steunmaatregelen voor sekswerkers.

Het antwoord van minister Koolmees van Sociale Zaken kwam eergisteren. Volgens hem kan er in het geval van een opting-in-regeling inderdaad geen aanspraak worden gemaakt "op de financiële regelingen in het kader van de coronacrisis of de WW". Wel kunnen sekswerkers een beroep doen op de algemene bijstand, schrijft hij, mits ze aan de voorwaarden voldoen.

Arbitrair

In antwoord op de vraag waarom sekswerkers pas op 1 september weer aan het werk mogen, antwoordt Koolmees dat de voornaamste reden is dat niet alles tegelijk open kan. Of, zoals premier Rutte het in een Tweede Kamerdebat op 4 juni verwoordde: "Het is ook een beetje arbitrair wat er precies op 1 juli en op 1 september zit. Dat zeg ik ook eerlijk."

Minister Koolmees zegt in zijn brief geen mogelijkheden te zien om het uitoefenen van sekswerk eerder dan 1 september mogelijk te maken.