Twee derde tests ongebruikt, mensen met klachten denken niet aan corona

Een woordvoerder van de GGD zegt niet te verwachten dat de volledige testcapaciteit ooit zal worden benut. "Het is en blijft van belang dat zoveel mogelijk mensen met klachten zich laten testen. We proberen daarvoor zoveel mogelijk drempels weg te nemen. We blijven de klachten waar het om gaat duidelijk communiceren." Het gaat dan om verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, of plotseling verlies van reuk of smaak.

Het afsprakennummer (0800-1202) lag de eerste dagen geregeld plat door het hoge aantal telefoontjes. Inmiddels loopt het aantal bellers terug. Gemiddeld zijn er in de afgelopen vier dagen 18.000 telefoontjes per dag gepleegd. Een deel van die bellers had vragen over het coronavirus en is doorverwezen naar een ander informatienummer. Ook belde een deel van de mensen over een uitslag die op zich liet wachten.