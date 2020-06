Justitie: inzet crimineel als infiltrant bij Friese Hells Angels was verantwoord

De inzet van de eerste criminele burgerinfiltrant in twintig jaar tijd was verantwoord en nodig. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd in de rechtbank in Leeuwarden, waar een zaak begon over drugshandel door de Hells Angels in Friesland.

In maart werd bekend dat het OM een crimineel heeft ingezet om de motorclub binnen te dringen. Het leidde tot de onderschepping van een drugstransport naar Finland en een groot aantal arrestaties.

Infiltrant A-4110 kocht eerst in opdracht van de politie tientallen kilo's speed om vertrouwen te winnen. Daarna infiltreerde hij in de groep om in de gaten te kunnen houden waar de Hells Angels mee bezig waren.

Jarenlang taboe

Sinds 2014 mogen criminele burgerinfiltranten onder strikte voorwaarden weer worden gebruikt om binnen te dringen bij groepen die zich met zware criminaliteit bezighouden. De minister van Justitie moet daarvoor toestemming geven. Het middel was lange tijd taboe, nadat de politie in de jaren 90 gecontroleerd grote partijen drugs had doorgelaten.

Volgens het OM was er in deze zaak geen andere mogelijkheid. Telefoontaps, observaties en afluisteroperaties leverden niets op omdat de verdachten zich "professioneel afschermden".

Daarom werd volgens de officier van justitie gekozen voor het omstreden opsporingsmiddel. "Een criminele burgerinfiltrant werkt al in het criminele milieu, wordt vertrouwd en hoort zaken die een getuige niet durft te verklaren."

Wel was het een riskante operatie. Als zijn dubbelrol zou uitlekken, zou dat voor A-4110 levensgevaarlijk zijn geweest. Volgens het OM werd hij daarom goed begeleid.