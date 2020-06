Steeds ging infiltrant A-4110 een stapje verder met de Friese Hells Angels

Een infiltratie-actie bij de Hells Angels in Friesland blijkt veel omvangrijker dan tot nu toe bekend. De politie heeft zeker vijf infiltranten ingezet om onderzoek te kunnen doen naar drugshandel. Twee van die infiltranten waren burgers.

In maart maakte het Openbaar Ministerie bekend dat in deze zaak voor het eerst in ruim twintig jaar gebruik is gemaakt van een criminele burgerinfiltrant. De inzet van niet-agenten is uiterst omstreden sinds de IRT-affaire in de jaren 90 (zie kader).

Morgen komt de zaak voor het eerst voor de rechter. Negen mannen worden onder meer verdacht van drugshandel en het plannen en regelen van transporten naar Ierland, Australië en Finland.

Hun arrestatie is vooral te danken aan een crimineel die samenspande met de politie. A-4110 heet hij in het dossier. Zijn naam wordt door justitie geheimgehouden, ook al weten de aangehouden verdachten om wie het gaat. Ze hebben hem tenslotte lange tijd vertrouwd.

Het begon in Leeuwarden

A-4110 was al informant voor de politie, toen hij twee jaar geleden in Leeuwarden een kennis tegen het lijf liep. Die was lid van de Red Devils, een supportclub van de Hells Angels. De mannen kenden elkaar al meer dan tien jaar.

Of hij nog wat deed, zou de kennis aan A-4110 hebben gevraagd, waarmee hij wapen- of drugshandel zou hebben bedoeld. Kort daarna vroeg de kennis of de infiltrant iemand wist die een partij speed wilde kopen.

Met deze informatie ging A-4110 naar de politie. Het was het begin van een lang onderzoek naar drugshandel door leden en contactpersonen van de Hells Angels, waarbij justitie steeds een stapje verder ging met getuige A-4110.

Eerst werd hij ingezet om onder toeziend oog van de politie drugs te kopen, daarna moest hij actief informatie verzamelen over motorclubleden en tenslotte werd hij een 'criminele burgerinfiltrant', iemand die zelf meedoet aan strafbare feiten onder toezicht van de politie.