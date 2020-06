Longfonds: ernstige klachten onder coronapatiënten die thuis herstelden

Veel coronapatiënten hebben maanden na hun genezing nog steeds ernstige gezondheidsklachten. Dat blijkt uit een peiling van het Longfonds en kenniscentrum CIRO onder 1622 mensen met dat soort klachten. Ruim 90 procent van de ondervraagden zegt problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten.

Van de ondervraagden is 91 procent niet in het ziekenhuis behandeld en bij 43 procent is geen diagnose gesteld door een arts. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 53 jaar. 85 procent zegt dat hij of zij voor de infectie een goede gezondheid had. Nu is dat nog maar 6 procent. Bijna de helft zegt niet meer te kunnen sporten en meer dan 60 procent heeft problemen met lopen.

Eerder was al duidelijk dat mensen die met een covid-19-infectie thuiszitten soms weken tot maanden ziek blijven en lang last houden van klachten. Een deel van deze patiënten heeft elkaar gevonden op coronalongplein.nl en de Facebook-groep 'Corona ervaringen en langdurige klachten'. De enquête waarmee de klachten nu voor het eerst in kaart zijn gebracht, komt voort uit coronalongplein.nl.