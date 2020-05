Duizenden patiënten met 'milde' coronaklachten zijn wekenlang ziek

Duizenden patiënten die met een al dan niet bevestigde covid-19-infectie thuiszitten, blijven weken ziek. Hun klachten worden vaak als "mild" betiteld, maar zijn dat in veel gevallen niet. Sommige mensen zijn al zeker twee maanden ziek.

Een RIVM-woordvoerder zegt dat het "op de agenda staat om te bespreken". Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zegt dat "dit echt een probleem is".

Nog deze maand verschijnt een leidraad voor nazorg aan patiënten die klachten houden na een covid-19-infectie of sterke verdenking daarop en die niet op een IC hebben gelegen. De overgrote meerderheid ging thuis uitzieken. In de nieuwe leidraad krijgt revalidatietherapie een belangrijke plek.

Zo'n 6000 patiënten met langdurige klachten zijn intussen lid van een lotgenotengroep op Facebook.

Symptomen geschrapt

Het misplaatste idee dat patiënten die thuis uitzieken milde klachten hebben, achtervolgt hen. In de richtlijn van de Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding van het RIVM staat dat bevestigde covid-19-patiënten thuis in isolatie moeten blijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn en tot ten minste zeven dagen na de eerste ziektedag.

Allerlei symptomen die veel mensen uit deze patiëntengroep hebben, zoals aanhoudende moeheid, verlies van reuk en smaak en postvirale hoest, worden in de richtlijn niet als covid-19-symptomen gezien. Die symptomen kunnen ook na andere virale infecties optreden. Waarom deze verschijnselen niet gelden als covid-19-symptomen is onduidelijk.

Voortschrijdend inzicht

Sommige patiënten vertellen dat hun werkgevers en arbodiensten hen onder druk zetten om weer te gaan werken onder verwijzing naar informatie op de RIVM-website. Een 50-jarige patiënt die vanwege 'gedoe' met een werkgever anoniem wil blijven, zegt twee of drie keer per week "gestalkt te worden door de arbodienst en de werkgever".

Die beroepen zich op het RIVM dat zegt dat "de herstelperiode na milde klachten een paar dagen is. Dat is pertinent niet waar." Een RIVM-woordvoerder zegt overigens dat er sprake is van "voortschrijdend inzicht" over de langdurige klachten waarvan veel patiënten last hebben.

De betrokkene is al sinds begin maart ziek thuis en is, ondanks allerlei verschijnselen die op een besmetting wijzen, nooit getest. Benauwdheid en slecht slapen duren voort. "En ontzettende vermoeidheid. Ik kan eigenlijk geen stap verzetten. Ongekend."

Terugval

De 47-jarige schrijfster Esther J. Ending is sinds 16 maart ziek. Bij haar zijn antistoffen tegen het coronavirus vastgesteld, ze heeft dus een infectie doorgemaakt. "Ik rook opeens niets meer, zo begon het. Daarna had ik een aantal dagen heftige hoofdpijn en een paar dagen lichte koorts."

Ending noemt zichzelf "sterk en sportief". Ze zegt dat ze "nog nooit zo ziek is geweest". Haar ademhalingsproblemen waren zo heftig dat het bijna tot ziekenhuisopname kwam. Na een week of drie ging het beter.

"Maar na een wandelingetje van een half uurtje ging het weer fout. Een zware terugslag, met koorts en ademhalingsproblemen. Nu heb ik weer last van mijn hart. Dat maakt me angstig. Als ik de trap op loop schiet mijn bloeddruk omhoog, het duurt een uur voordat die dan weer normaal is."

Ending kreeg vier keer zo'n terugslag. "Op Koningsdag was ik met mijn dochter weg. Het zuurstofgehalte in mijn bloed kelderde en dat had weer invloed op mijn hartslag. Hoeveel beweging is goed voor me? Mijn huisarts zegt vijf minuten, helemaal niks dus. Maar ik vrees dat vijf minuten al te veel is."

Conditieproblemen

Ingrid Elferink is de huisarts van Ending. "Een deel van de patiënten met covid-19 of een sterke verdenking daarop heeft zulke langdurige klachten. Een van onze doktersassistentes is een maand ziek geweest, een andere is al vier weken thuis", zegt Elferink.

"We zien geregeld mensen met conditieproblemen die normaal een goede conditie hebben. Ik heb een collega die altijd fietst en nu al ruim een maand haar fiets niet aanraakt."

Elferink zegt dat onder de patiënten die thuis hun (waarschijnlijke) infectie uitzieken er veel zijn die nog volop werken. "De impact van hun klachten is dus groot."

Ook NHG-woordvoerder Jako Burgers, zelf huisarts in Gorinchem, kent uit zijn praktijk patiënten die heel traag herstellen. "Ik weet er zo twee of drie. Als je dat landelijk vertaalt dan gaat het al snel over minstens 10.000 mensen. Misschien zien we alleen maar het topje van de ijsberg."