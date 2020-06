Rechter vernietigt vergunning voor overname Sandd door PostNL

De vergunning voor de overname van Sandd door PostNL is vernietigd. Volgens de rechtbank in Rotterdam is het ministerie van Economische Zaken, dat de vergunning heeft verleend, niet genoeg ingegaan op de risico's voor mededinging waarvoor de Autoriteit Consument en Markt eerder al had gewaarschuwd.

Dat betekent niet automatisch dat de overname teruggedraaid gaat worden. Sandd en PostNL zijn per 1 februari samengevoegd. Volgens PostNL is het niet mogelijk om dat terug te draaien.

De vraag die aan de rechter is voorgelegd, is of de vergunning zorgvuldig genoeg is voorbereid, en dat is volgens de rechter niet het geval. "Wat de gevolgen daarvan zijn, daar laat de rechter zich niet over uit", zegt een woordvoerder van de rechtbank.

Het ministerie van Economische Zaken zegt de uitspraak en de gevolgen daarvan zorgvuldig te bestuderen. Eerder had het ministerie aangegeven in hoger beroep te gaan als de vergunning zou worden vernietigd. Nu de uitspraak er is, zegt het ministerie dat te overwegen.

Gebrekkige belangenafweging

De ACM gaf vorig jaar september een negatief advies over de overname. Door de fusie zou er praktisch een monopolie ontstaan, zei de toezichthouder toen. Een paar weken later gaf staatssecretaris Keijzer toch toestemming voor de fusie. Ze stelde dat de postbezorging betaalbaar moest blijven in een "krimpende markt". Dat waren "gewichtige redenen van algemeen belang", aldus Keijzer.

De rechtbank oordeelt nu dat die redenering niet voldoende is geweest. "Gemaakte belangenafweging is gebrekkig omdat verweerder niet is ingegaan op de door ACM gesignaleerde risico's voor de mededinging op aanpalende markten en daarmee de te verwachten belemmering van de mededinging niet volledig in kaart is gebracht", staat in de uitspraak.

Eisers

Een van de eisers in de rechtszaak was Kiesjefolders, een bedrijf waarvan de reclamefolders werden bezorgd door Sandd. "In principe ben ik voor de overname, voor sterke postbezorging", zegt Aldo Breed van Kiesjefolders. Maar Breed heeft kritiek op het gebrek aan voorwaarden die de staat heeft gesteld voor de overname. "Als ACM goedkeuring had gegeven, was er een heel scala aan voorwaarden geweest. De staatssecretaris heeft maar anderhalf A4'tje de wereld in gestuurd." Breed zegt niet vooraf gehoord te zijn door het ministerie van Economische Zaken. "Daarom zijn we een procedure begonnen."

Volgens PostNL, dat officieel geen partij is in de zaak, ligt de bal nu bij het kabinet. "We hebben er vertrouwen in dat het kabinet zorgvuldig zal handelen. Als je kijkt naar de redenen waarom het besluit is genomen, zijn die niet veranderd. Sterker nog: het postvolume is nog verder gekrompen. Dat maakt het extra belangrijk voor de toekomst van de postvoorziening dat er landelijk één netwerk is. We moeten afwachten welke stap de staat nu zal nemen."