60 therapie-sessies en nog altijd niet 'genezen' van homoseksualiteit

Het breekpunt kwam toen Peter niet lang daarna besloot dat hij het toch maar een keer moest proberen: seks met een man, voor de allereerste keer in zijn leven. "Ik voelde meteen: dit is het voor mij, dit is zoals het moet zijn. Het was zelfs een spirituele ervaring. Ik voelde dat God zei: dit is ok, jij bent goed zoals je bent."

"Maar toen ik dat aan mijn therapeute vertelde, reageerde ze not amused. Ze wilde er gewoon niet aan. De therapie was natuurlijk in haar ogen mislukt, ondanks in totaal zestig sessies. Dat is ook de laatste keer dat ik haar heb gezien. Ze heeft me zelfs nooit meer gebeld om te vragen hoe het met mij ging. Dat heb ik haar zeer kwalijk genomen. Ze is overigens nog altijd actief."

Appeltje te schillen met de kerk

In zekere zin werd Peters leven daarna alleen maar moeilijker: hij moest naar buiten komen met wie hij was. Het meest traumatisch was de scheiding, zegt hij. Daar stond tegenover dat hij de liefde van zijn leven ontmoette.

De worsteling is (grotendeels) voorbij, Peter kan nu eindelijk zijn wie hij is. "Mijn geloof in God staat overeind, maar met het instituut kerk heb ik nog wel een appeltje te schillen."