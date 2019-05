Kamer wil verbod op 'homogenezing'

De Tweede Kamer wil dat zogenoemde homogenezingen verboden worden. Wie probeert op welke manier dan ook de seksuele voorkeur van iemand te veranderen, moet daarvoor worden bestraft, vindt een Kamermeerderheid.

In verschillende religieuze kringen worden homo's, biseksuelen en transgenders onderworpen aan behandelingen om hun geaardheid te veranderen. VVD, GroenLinks, PvdA en D66 zeggen in de motie dat dergelijke handelingen kunnen leiden tot fysieke en psychische schade, en daarom in een aantal Europese landen verboden zijn.

Een deel van de Tweede Kamer vroeg vorige week al om een onderzoek naar 'homogenezing' in Nederland, maar het kabinet wilde daar geen gehoor aan geven. D66 en PvdA wezen echter op tv-reportages, onder meer van EenVandaag.

Tegenstemmers

Niet alle partijen stemden voor. De christelijke partijen CDA, CU en SGP, maar ook de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de motie.

FvD-Kamerlid Hiddema noemt de motie "juridisch wrakhout" en zegt daarom tegen te hebben gestemd. "Er worden allerlei delicten omschreven die al strafbaar zijn. Dit is etalagepolitiek, en daarom hebben wij tegen gestemd. Iedereen op seksueel terrein mag van ons zijn hobby's, als instincten, als overtuigingen beoefenen zoals hij of zij kiest. Het zal ons volledig worst zijn."