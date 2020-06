Nabestaanden Italiaanse coronadoden op zoek naar verantwoordelijkheid

Vol trots bekijkt Monica Plazzoli een filmpje op de telefoon van haar dochter. Het is haar man Armando, die met zijn blote handen een kast uit elkaar trekt. "Dit kun je geen verzwakte man noemen toch? Hij was de sterkste van de hele familie", zegt Monica. Het was eind januari, de dag waarop Armando voor het eerst koorts kreeg.

66 jaar was hij. Altijd kerngezond. "Hij dronk niet en rookte niet. Hij had geen diabetes. Niks." Monica was dan ook heel gerust toen artsen zeiden dat Armando zich niet druk hoefde te maken. "Ze zeiden dat hij geen Chinezen had ontmoet en dat hij geen luchtwegproblemen had. Dus het coronavirus kon het niet zijn."

Een week later bracht ze haar man met 42,5 graden koorts en compleet uitgewoond naar het ziekenhuis. En toen zaten de ziekenhuisbedden al overvol. "Ze waren er niet op voorbereid. Bergamo had zich niet goed voorbereid. Toen we aankwamen zat het ziekenhuis al stampvol. Het leek wel een bestorming." Twintig dagen later was Armando overleden.

Het is een van de minstens 6000 tragische verhalen in de provincie Bergamo. Zoveel mensen zijn er naar schatting overleden in de Noord-Italiaanse stad, die de afgelopen maanden het epicentrum werd van de coronacrisis in Europa. Crematoria draaiden 24 uur per dag en zelfs dat was niet voldoende. De legertrucks die de lichamen naar crematoria in andere steden brachten werden wereldwijd met afgrijzen bekeken.

Dat het zo ver kon komen, is voor tientallen mensen reden om aangifte te doen tegen de overheid. Mustafa Marghadi ging naar Bergamo, bekijk hier zijn reportage: