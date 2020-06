Zweedse OM: moordzaak premier Palme gesloten, hoofdverdachte overleden

Op 28 februari 1986 verlieten Palme en zijn vrouw even na 23.00 uur een bioscoop in het centrum van Stockholm. Zonder lijfwachten, die een avond vrij hadden. Vlak daarna werd Palme in zijn rug geschoten, een tweede kogel ging rakelings langs zijn vrouw. De moord op Palme is altijd een nationaal trauma gebleven. Helemaal omdat de dader en het motief nooit werden gevonden.

In de loop der jaren kwamen er meerdere verdachten in beeld en waren er verschillende theorieën over de dader en het motief. Buitenlandse veiligheidsdiensten zouden erachter zitten. Of een eenling, zoals alcohol- en drugsverslaafde Christer Pettersson, die in 1989 werd veroordeeld voor de moord maar in hoger beroep werd vrijgesproken. Hij overleed in 2004.

Er werden veel blunders gemaakt door de politie. Zo kreeg een onervaren politiecommandant de leiding over het moordonderzoek en werd de plaats delict niet meteen na de moord afgezet. Kogels werden door voorbijgangers gevonden, niet door de politie. Ook werd lang vastgehouden aan de theorie dat de militante Koerdische afscheidingsbeweging PKK achter de moord zit, terwijl steeds duidelijker werd dat die theorie onjuist was.