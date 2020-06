Nederlandse politie vraagt informatie op over verdachte verdwijning Madeleine McCann

Het coldcaseteam van de politie in Den Haag heeft bij de Duitse politie informatie opgevraagd over de verdachte van de moord op het Britse meisje Madeleine McCann. De 43-jarige Christian Brückner wordt ook in verband gebracht met andere verdwijningszaken. Daarom wil de politie weten of hij misschien ook verantwoordelijk is voor de verdwijning van Jaïr Soares.

Dat bevestigt de politie aan Omroep West na berichtgeving in De Telegraaf. De 7-jarige Jaïr Soares uit Rotterdam verdween in 1995 op het strand van Monster.

Na de aanhouding van Brückner vorige week, nam de Haagse politie contact op met de Duitse politie. "We zouden wel gek zijn als we dat niet zouden doen", zegt een woordvoerder van het coldcaseteam, die benadrukt dat er op dit moment geen concrete aanwijzingen zijn dat de twee zaken iets met elkaar te maken hebben.

Zedendelinquent

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit een woning in de Portugese plaats Praia da Luz in Portugal, waar ze met haar ouders op vakantie was. De verdwijning trok wereldwijd aandacht.

Brückner is een zedendelinquent. Hij werd in 2017 veroordeeld voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno.

De man zit nu vast voor andere misdrijven. Volgens buitenlandse media is hij in vorig jaar veroordeeld voor verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste in Portugal en wordt hij ook in verband gebracht met andere verdwijningszaken.

Jaïr meegenomen

In het geval van Jaïr Soares houdt de politie er rekening mee dat hij is meegenomen door een tiener of een volwassene, na een dagje strand met zijn familie op 4 augustus 1995. Vorig jaar werd het onderzoek naar de verdwijning van Jaïr heropend.