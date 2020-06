Zo kwam de verdwijning Madeleine McCann keer op keer in het nieuws

De verdwijning van het meisje komt geregeld terug in het nieuws. Door de jaren heen zou ze zijn 'gespot' in onder meer Portugal, Marokko, België, Spanje, Malta en India, maar de meldingen leveren niets op.

In juli 2013 onderzoekt de Britse politie nieuwe aanwijzingen in de zaak. Het wordt niet uitgesloten dat Maddie nog in leven is. De politie heeft 38 mensen op het oog die mogelijk iets te maken hebben met de verdwijning van het meisje. Daar blijft na enkele maanden één belangrijke verdachte van over: een man van tussen de 20 en 40, met kort bruin haar en van gemiddelde lengte.

Getuigen hebben hem in de nacht van Maddies verdwijning in de omgeving van het vakantiepark gezien. Hij zou een blond kind van 3 of 4 jaar op de arm hebben gehad, mogelijk in pyjama. Er worden compositietekeningen van de man gemaakt; tegelijkertijd wordt de zaak in Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland opnieuw onder de aandacht gebracht op tv.

Duitse verdachte

In mei 2019 lijkt er een doorbraak in de zaak. De politie heeft een nieuwe verdachte in het vizier. Volgens de Britse krant The Mirror gaat het om een veroordeelde Duitse pedofiel en kindermoordenaar. De man zou overeenkomen met het profiel en de compositietekening van de man die kort na de verdwijning in Portugal werd gezien met een kind in zijn armen.

Volgens de Britse krant The Mirror werkte de verdachte ten tijde van de verdwijning van Madeleine in Portugal, vanuit de evangelische kerk, aan een project voor daklozen. Volgens de Portugese autoriteiten ging het om een andere verdachte.

Netflix

Vorig jaar verscheen op Netflix een documentaire over de verdwijning van het meisje. Kate en Gerry wilden daar niet aan meewerken omdat ze bang waren dat de docu het nog lopende politieonderzoek zou kunnen hinderen.