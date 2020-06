Eerste meldingen fraude met NOW-regeling zijn binnen, zorgen over misbruik

De controle achteraf wordt een klus, zei Fred Paling, bestuursvoorzitter van het UWV, al bij de opening van het loket op 6 april. Hij noemde dat toen het 'afrekenproces'. "Dat is echt een stuk complexer dan het bevoorschottingsproces wat we nu hebben, want dat is echt gericht op: snel zorgen dat het geld op de rekening van de ondernemer staat zodat banen behouden blijven."

De controle achteraf wordt complex, zegt Bergmans van Deloitte. "Maar die verantwoordelijk moeten we wel nemen." Dijkhuizen van 4you heeft weinig vertrouwen in die controle achteraf, vooral omdat het onduidelijk is wanneer er precies sprake is van omzetdaling.

"In de horeca is dat makkelijk, een klant rekent wel of niet af en dan heb je op een avond wel of niet geld verdiend. Maar je hebt ook bedrijven die werken met projecten. Als die worden uitgesteld naar eind dit jaar, neem je dat dan mee als je je omzetverlies voor deze maanden berekent? Daar is veel onduidelijkheid over."

Accountants

Hoe de accountant precies moet controleren of de opgegeven omzetdaling klopt, wordt nog bepaald. De Beroepsorganisatie van Accountants denkt mee over de inhoud en richtlijnen voor die accountantsonderzoeken. Woordvoerder Lukas Burgering spreekt tegen dat het makkelijk frauderen is: "Een accountant kan zien aan de voorraden bijvoorbeeld dat er toch omzet is geweest."

Dijkhuizen blijft sceptisch. "Bij een strak geleid bedrijf is het makkelijker controleren dan bij mkb-bedrijven. Die hebben niet altijd alles zo herleidbaar op orde."