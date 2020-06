Golf van protest in Europese steden: 'Dood Floyd belangrijk moment voor bewustwording'

"Het was zo mooi om moslims, joden, asielzoekers, roma, wit en zwart te zien mobiliseren", zegt de Oostenrijkse parlementariër Faika el-Nagashi over de demonstratie vorige week donderdag in Wenen. Het was de grootste demonstratie in dat land sinds tientallen jaren, melden verschillende Oostenrijkse media.

El-Nagashi, de woordvoerder voor diversiteit en integratie van coalitiepartij De Groenen, is enthousiast over de massale opkomst van naar schatting 50.000 betogers. Maar ze wilde niet direct betrokken zijn bij het organiseren daarvan. "Ik bleef op de achtergrond, want ik wilde de politiek erbuiten houden."

'Uitbarsting van eenheid'

De demonstratie vond plaats op een centraal plein waar een gedenksteen staat ter herinnering aan Marcus Omofuma, een Nigeriaanse asielzoeker die in 1999 tijdens zijn deportatievlucht uit Wenen is overleden. Hij werd door Oostenrijkse politieagenten vastgebonden en kreeg duct tape over zijn mond geplakt. Bij de landing bleek dat hij gestikt was. De officieren kregen een lichte straf. Het is een symbool geworden voor de antiracistische beweging in het land.

"Een paar weken geleden nog riep een rechtse partij op om dat standbeeld weg te halen om het park groener en kindvriendelijker te maken", vertelt El-Nagashi. Onder het mom van de leefbaarheid zou men de geschiedenis willen uitwissen. "Nog steeds is Omofuma een beladen naam."

Sinds begin dit jaar zit haar partij, De Groenen, in de regering. "Maar al maandenlang blokkeert onze grote coalitiepartner, de conservatieven, al onze mensenrechtenvoorstellen. Bijvoorbeeld om de asielzoekers te helpen die vastzitten in Griekse kampen. En nu, na drie maanden lockdown, was het moment om te zeggen: genoeg. Het was een uitbarsting van eenheid, geleid door de zwarte gemeenschap."