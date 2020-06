Café sluit na 19 jaar: 'Met deze coronaregels lukt het niet, helaas'

Het zijn emotionele tijden voor Nicole en Hans de Roo. Een kleine 20 jaar runden ze café-restaurant De Ontmoeting in Nijmegen. Ze hebben besloten de stekker eruit te trekken, en dat doet heel veel pijn.

"Binnen en buiten op het terras hebben we in totaal 87 zitplaatsen. Willen we ons aan die 1,5 meter-regel houden, dan kunnen we 22 gasten ontvangen. Dan verlies ik 75 à 80 procent van de omzet. En dat is ook niet meer terug te verdienen. Dan is stoppen de enige optie. Want anders lopen de verliezen steeds verder op."

Eerder deze week meldde ING al dat op 1 juni bijna de helft van de horecazaken niet is opengegaan. De bank concludeerde dat op basis van het aantal pinbetalingen in de betreffende zaken. Koninklijke Horeca Nederland denkt dat die zaken zien dat met de huidige coronaregels een bedrijf niet winstgevend te runnen is.

De Rabobank berekende dat de horeca de afgelopen maanden "een ongenadig harde klap" heeft opgelopen met een omzetdaling van 41 procent. Het aantal faillissementen in de horecasector is - mede dankzij de financiële steun uit Den Haag - tot nu toe beperkt gebleven.

"Valse hoop"

De Ontmoeting ging op 1 juni wel open, maar de eigenaren zagen al snel dat het een onmogelijke opgave zou worden: "We hebben alle plussen en minnen nog eens bekeken, maar het was valse hoop. We wilden heel erg graag, maar het kan gewoon niet. Ik kan open, tien mensen ontvangen en met een smile rondlopen omdat je aan gastvrijheid doet, maar het is geen bedrijf meer", zegt Nicole de Roo vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Het tapasrestaurant aan de rand van het centrum van studentenstad Nijmegen, besloot jaren geleden over te stappen op een totaal glutenvrije kaart: "Voor zover wij hebben kunnen nagaan, waren we daarmee de eerste in Nederland. Mensen kwamen van heinde en verre. We kregen ook glutenvrij bier op de tap. Gasten waren helemaal blij dat ze zorgeloos konden eten, dat ze met de ogen dicht konden genieten van een biertje van de tap."