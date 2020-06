Burgemeester Halsema laat drukte Damprotest extern onderzoeken

De Amsterdamse burgemeester Halsema wil dat er een extern onderzoek komt naar het optreden van de gemeente en de politie rond het protest op de Dam vorige week. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.

Morgen staat er een spoeddebat van de Amsterdamse raad over de kwestie op het programma. Halsema schrijft in de brief nogmaals dat zij en de politie niet wisten dat er zoveel mensen op de demonstratie tegen de dood van George Floyd af zouden komen.

Door de drukte was het voor de betogers onmogelijk om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Dat leidde tot grote verontwaardiging in het hele land.

Angst door bekladding consulaat

Halsema greep niet in omdat de gemeente, het OM en de politie bang waren voor ongeregeldheden. Aanleiding was volgens de burgemeester onder meer een bekladding van het Amerikaanse consulaat een dag voor het protest met de tekst 'black lives matter'.

De politie en organisatie van het protest hebben volgens de burgemeester allebei aangegeven dat er tijdens de demonstratie voelbare sentimenten waren omtrent politieoptreden. Daarom was er mogelijk "weinig voor nodig om het een en ander te laten ontbranden". Ook schrijft ze in de brief aan de raad dat er radicale antifascistische activisten aanwezig waren op de Dam.

Nog geen besmettingen

Verder zijn er volgens Halsema vooraf geen afspraken met de organisatie gemaakt over het maximaal aantal demonstranten. De burgemeester ging uit van enkele honderden mensen. Inmiddels lopen de schattingen van het werkelijke aantal deelnemers uiteen van 5000 tot 10.000 mensen.

Er zijn tot nu toe bij de GGD in Amsterdam nog geen coronagevallen bekend van mensen die besmet zijn geraakt tijdens het antiracismeprotest. De burgemeester wijst er in de brief wel op dat de incubatietijd van het coronavirus maximaal 14 dagen is. Die periode is nog niet verstreken.