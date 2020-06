CBS over ondernemers: 'Tijd van grootste zwartgalligheid is voorbij'

Veel ondernemers zijn positiever geworden over de overlevingskansen van hun bedrijf, meldt het CBS. Het aantal dat denkt nog minimaal een jaar te bestaan is in mei flink toegenomen ten opzichte van april.

In de winkelstraat is het sentiment van ondernemers het meest veranderd. In mei dacht 65 procent van de detailhandel het nog een jaar te kunnen volhouden. In april was dit maar 9 procent. Het versoepelen van de coronamaatregelen speelt hierbij een belangrijke rol, denkt het CBS.

Het beeld is vertekend doordat het pessimisme in april historisch groot was, bevestigt Peter Hein van Mulligen van het CBS. Maar het is volgens de hoofdeconoom wel degelijk positief. "Het is niet of-of. In deze tijden is het goed nieuws dat het vertrouwen weer wat opkrabbelt," zegt van Mulligen. "De tijd van grootste zwartgalligheid is voorbij."

De werkwijze aanpassen zodat anderhalve meter afstand houden mogelijk is en kostenbesparingen zijn de belangrijkste maatregelen die bedrijven hebben genomen. In veel branches worden minder zzp'ers en uitzendkrachten ingezet.

Ontslagen tot nu toe beperkt

Werknemers met een vast contract blijven tot nu toe grotendeels buiten schot. "Werkgevers hebben nu nog niet gesneden in eigen personeel", zegt van Mulligen met de nadruk op 'nog'. "We zijn nog maar een paar maanden onderweg." Daarbij neemt de overheid via de NOW-regeling veel salariskosten over. "Veel bedrijven maken daar gebruik van."

Hoe lang de coronacrisis in Nederland duurt en hoe snel het economische herstel zal zijn blijft volgens van Mulligen koffiedik kijken. De Nederlandse Bank gaat uit van een basisscenario waarin de Nederlandse economie dit jaar 6,4 procent krimpt met in 2021 een licht herstel, bleek gisteren.

Zo'n 400.000 mensen verliezen in dat scenario de komende tijd hun baan. Rabobank verwacht met name in de tweede helft van dit jaar faillissementen en reorganisaties. Daarbij komen ook mensen met een vast contract in beeld. Van Mulligen: "Het begint bij zzp'ers en uitzendkrachten. Als het langer duurt dan ontkom je er niet aan ook in eigen vlees te snijden."