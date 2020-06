OM eist levenslang voor moord op Andy de Heus

Het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen de man die wordt verdacht van de moord op Andy de Heus. Het slachtoffer werd op 18 december 2012 doodgeschoten in een vakantiewoning in Stevensweert. Zijn lichaam werd pas in februari 2016 na een anonieme tip gevonden in een visvijver bij het vakantiepark.

Hoofdverdachte Ronnie S. (52) bekende vorig jaar dat hij De Heus - een 30-jarige marktkoopman - had neergeschoten, ingepakt en begraven. De man uit Sittard schoot het slachtoffer twee keer in het hoofd, twee keer in de borst en een keer in het linkerbeen.

S. en De Heus runden volgens 1Limburg een hennepplantage in een huisje op het vakantiepark in Stevensweert. Volgens het OM was een drugsconflict aanleiding voor S. om De Heus naar de vakantiewoning te lokken en te vermoorden. S. zegt dat het om een uit de hand gelopen ruzie ging en dat er geen sprake was van een vooropgezet plan.

'Conflict fatsoenlijk oplossen'

S. toonde zich vandaag in de rechtbank schuldbewust. "Ik deed het in mijn broek van angst. Wat moest ik doen? Ik ken zijn ouders heel goed... dit conflict had ik fatsoenlijk willen oplossen", verklaarde hij.

Nabestaanden van De Heus namen daar geen genoegen mee. "Jij, die bij ons over de vloer kwam, die de 30ste verjaardag van Andy met ons mee vierde, hebt ons leven verwoest", zei de verloofde van het slachtoffer in de rechtszaal. Ook de zus van De Heus nam het woord. "Je vermoordde hem niet alleen, maar liet ons jaren in onzekerheid."

S. is niet de enige verdachte in deze zaak. Het OM heeft nog vier verdachten in het vizier. Of zij vervolgd worden, is nog niet duidelijk. Donderdag komt de advocaat van S. aan het woord. Twee weken later doet de rechter uitspraak.