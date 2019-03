Hoofdverdachte bekent vermoorden Andy de Heus

De hoofdverdachte in de zaak-Andy de Heus heeft toegegeven dat hij hem heeft omgebracht. Het slachtoffer uit Limburg verdween in december 2012; zijn lichaam werd in februari 2016 na een anonieme tip gevonden. Het lag bij een visvijver bij een vakantiepark in Stevensweert.

Dat werd vandaag bekend in de rechtbank van Roermond. Hoofdverdachte Ronnie S. heeft onlangs een bekennende verklaring afgelegd. Naar eigen zeggen heeft hij De Heus - een 30-jarige marktkoopman - neergeschoten, ingepakt en begraven.

Wiet kweken

S. zou met Andy de Heus in een van de huisjes van het vakantiepark in Stevensweert wiet hebben gekweekt.

Volgens justitie heeft Ronnie S., mogelijk met hulp van andere verdachten, De Heus om het leven gebracht.

Lange tijd zat het onderzoek vast. Zoekacties leverden niets op en tips liepen op niets uit. Eind 2015 kwam de zaak toch aan het rollen. De politie doorzocht zes vakantiehuisjes in Stevensweert en arresteerde de vrouwelijke beheerder.

Daarna ging het snel. Er kwamen in totaal vijf verdachten in beeld. Ronnie S. gold toen al als hoofdverdachte.

Mogelijk nog een slachtoffer

Vandaag kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. S. was daar zelf niet bij aanwezig, maar zijn laatste verklaring werd samengevat door de rechter. De officier kondigde al aan dat hij opnieuw verhoord wordt, net als de andere vier verdachten. Die hebben tot dusver weinig tot niets gezegd. "Al heb ik in dit dossier wel wettig bewijs tegen meerdere mensen", zei de officier van justitie.

Hij vroeg vandaag de zaak uit te stellen, zodat justitie langer de tijd heeft voor onderzoek. "Maar ik streef er wel naar de zaak dit kalenderjaar af te ronden, bijvoorbeeld in het najaar."

Overigens zou S. in zijn verklaring over De Heus hebben gezegd dat hij nog iemand "om zeep heeft geholpen", zo vertelde de officier van justitie. Het onderzoek naar die moord loopt nog. Vooralsnog is niet bekend wie het slachtoffer van die moord zou zijn, schrijft 1Limburg.

De verdachte zat vanaf 2015 in een Duitse gevangenis vanwege drugsmisdrijven. In maart is hij overgeplaatst naar een gevangenis in Nederland om daar het laatste deel van zijn celstraf van zes jaar uit te zitten.