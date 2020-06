Rusland, Emiraten scharen zich achter Egyptisch vredesplan voor Libië

Haftar veroverde vorig jaar een groot deel van het land, maar zijn opmars stokte bij Tripoli. En nu het regeringsleger de afgelopen maanden aanzienlijk meer steun heeft gekregen vanuit Turkije, verliest de generaal in rap tempo terrein.

Die verliezen lijken hem ook ontvankelijk te hebben gemaakt voor vredesoverleg. Haftar stond zaterdag naast de Egyptische president Sisi in Caïro toen het vredesplan wereldkundig werd gemaakt.

Het is alleen de vraag of de regering-Sarraj gezien de recente overwinningen om de tafel wil met Haftar. Het regeringsleger heeft sinds vorige week het noordwesten van het land weer grotendeels in handen.

De VN, die achter de regering-Sarraj staat, moedigt de pogingen van Egypte vrede te stichten in het land wel aan. Want de strijd om Tripoli, die nu al ruim een jaar duurt, "heeft bewezen dat elke oorlog onder Libiërs een verloren oorlog is", aldus de VN-missie in het land.