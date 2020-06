Rellen in Brussel na rustige anti-racisme-demonstratie

Wereldwijd zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld in het kader van Black Lives Matter. In Nederland werd gedemonstreerd in Zwolle en Maastricht, maar ook in tientallen andere Europese steden hebben mensen betoogd.

Met spandoeken en protestborden werd geprotesteerd onder meer in Rome, Milaan, Barcelona, Londen en Brussel. In Madrid, Kopenhagen en Boedapest verzamelden zich duizenden betogers bij de ambassades van de Verenigde Staten.

In Brussel verliep de demonstratie zelf op het Poelaertplein rustig, maar daarna liep het uit de hand. Betogers trokken naar de wijk Matongé, waar veel Afrikaanse immigranten wonen, en daar werden brandjes gesticht en winkels geplunderd. De politie werd bekogeld en voerde charges uit. Met waterkanonnen en traangas werden de relschoppers verdreven.

Omdat ze zich niet hielden aan de afstandsregels die gelden in verband met het coronavirus werden bij een manifestatie in Antwerpen ruim 100 demonstranten beboet.

Ook in tal van Britse steden waren protesten, zoals Manchester, Wolverhampton, Glasgow, Edinburgh en Londen. In de Britse hoofdstad werd een standbeeld van Winston Churchill door demonstranten beklad. En in Bristol werd een standbeeld van een slavenhandelaar uit de 17e eeuw van zijn sokkel getrokken en in de haven gegooid.