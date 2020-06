Container met drugs gevonden achter woning in Apeldoorn

De politie heeft gisteravond achter een woning in Apeldoorn een container gevonden met spullen die mogelijk bedoeld waren voor een drugslab. De vondst is een tweede in een dag tijd: gisterochtend werd in het Gelderse Herwijnen bij een inval een drugslab voor synthetische drugs ontdekt.

De politie kwam de container in Apeldoorn na een tip op het spoor. Ook hier zou het gaan om synthetische drugs, schrijft Omroep Gelderland. De politie heeft alle spullen in beslag genomen en doet onderzoek. Er is niemand aangehouden.

Gisterochtend werd in Herwijnen een groot drugslab ontdekt waar crystal meth werd geproduceerd. Drie mannen zijn aangehouden, een uit Nederland en twee uit Mexico.

Vorige maand ontdekte de politie in een lab in het Gelderse Achter-Drempt drie mannen uit Mexico, Colombia en de Verenigde Staten. In het lab werd voor zeker 10 miljoen euro aan harddrugs aangetroffen. Ook hier werd crystal meth geproduceerd.