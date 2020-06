Hoe twee vragen op een medisch webinar leidden tot het sluiten van alle scholen

Toch is ook hij verbaasd over het persbericht. "Jullie zijn er fel ingegaan. Het staat er extremer in dan we besproken hadden", laat hij de federatie weten. Ook IC-voorman Diederik Gommers, een van de andere sprekers, vertelt het bestuur "onaangenaam verrast" te zijn. "Ik vind dat wij medisch specialisten over de inhoud moeten gaan." Twee andere sprekers bevestigen dat het die ochtend niet over de scholen is gegaan, maar hadden geen problemen met het persbericht.

In Den Haag weet men inmiddels hoe laat het is. De betrokken ministers in het kabinet zijn ervan overtuigd dat het openhouden van de scholen na de oproep van de medische specialisten niet langer houdbaar is. Er wordt besloten op zondag een knoop door te hakken.