Geadopteerde kinderen raakten identiteit kwijt door omstreden wet

De papieren persoonskaart was vroeger onderdeel van de bevolkingsregistratie. Tot 1994 hielden gemeenten daarop de basisgegevens bij, zoals de geboorteplaats en de naam van de biologische ouders.

Maar in 1970 besloot de Raad van State (de hoogste bestuursrechter van ons land), dat die kaart van geadopteerde kinderen mocht worden vernietigd. Er werd dan een nieuwe kaart aangemaakt, met daarop enkel de namen van de 'nieuwe' ouders.

Aanleiding voor dit besluit was een verzoek van een echtpaar uit Alkmaar in 1968. Het paar wilde dat alle gegevens waaruit bleek dat hun kind geadopteerd was, werden weggelaten. Zo kon niemand 'per ongeluk' ontdekken dat het kind buitenechtelijk geboren was.

De minister wees het verzoek af, maar de Raad van State oordeelde dat de persoonskaart toch mocht worden overgeschreven, omdat dit in het belang van het kind zou zijn.

Standaardprocedure

Na de uitspraak stuurden gemeenten en raden voor de kinderbescherming brieven aan adoptieouders waarin ze hen wezen op de nieuwe mogelijkheid. Daarbij zat vaak een standaardformulier, waarmee het verzoek tot vernietigen van de oude persoonskaart aan de minister kon worden gedaan.

In eerste instantie moest op de nieuwe persoonskaart wél worden vermeld dat het kind door adoptie van naam was veranderd. Zo, was de redenering, zou een kind altijd met hulp van zijn geboorteakte op zoek kunnen naar biologische familie. Maar uit het onderzoek van Trouw en Omroep Gelderland blijkt dat drie jaar na de nieuwe regeling die vermelding vaak werd weggelaten. Daardoor weten sommige kinderen vermoedelijk niet dat zij zijn geadopteerd.

Hoewel ouders de wettelijke plicht hadden hun kind te informeren, deden ze dat niet altijd. Zo werd de Centrale Adoptieraad, die rechters adviseerde, meer dan eens geconfronteerd met adoptiezaken waar een 'heel hardnekkige neiging' was van adoptieouders tot 'verdoezelen en vergeten'.