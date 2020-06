CU-Kamerlid Voordewind stopt na verkiezingen, 'tijd om plaats te maken'

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind stopt na de Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingen zijn over negen maanden, in maart 2021, maar Voordewind (54) weet al dat hij na bijna vijftien jaar Kamerlidmaatschap niet zal terugkeren. Hij vindt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie, zo staat in een persbericht. "En om zelf een nieuwe fase in te gaan, met dezelfde idealen."

Voordewind kwam in 2006 voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer en heeft zich onder meer ingezet voor slachtoffers van oorlogsgeweld, godsdienstvrijheid en meer ontwikkelingshulp. Ook reisde hij met grote regelmaat naar het Midden-Oosten om de situatie in vluchtelingenkampen te bekijken.

Kinderpardon

Voordewind werd vooral bekend door zijn pleidooi vorig jaar voor een verruiming van het kinderpardon. De ChristenUnie zit met de VVD, CDA en D66 in het kabinet en mede door zijn openlijke kritiek op het systeem van uitzettingen besloot het kabinet uiteindelijk om meer asielkinderen zonder ouders een verblijfsvergunning te geven.

Het Kamerlid eiste onlangs nog een aanpassing van het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. De steun van de kleinste coalitiepartij was cruciaal voor het kabinet om het verdrag goedgekeurd te krijgen door de Tweede Kamer. Uiteindelijk stemde de ChristenUnie voor, nadat het kabinet aan een aantal eisen was tegemoetgekomen.

Niet onderschatten

Partijvoorzitter Adema prijst het vertrekkende Kamerlid. "Zijn gepassioneerde inzet voor mensen die lijden onder vervolging, geweld en uitbuiting is niet te onderschatten", laat hij weten. Voordewind zegt dat hij de komende maanden nog "volop" van zich wil laten horen.