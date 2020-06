Compensatieplan moet van Zeeland een 'justitiedelta' maken

De compensatieplannen voor Zeeland naar aanleiding van het mislopen van de marinierskazerne kosten het kabinet de komende tien jaar 700 miljoen euro. Dat zeggen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Er zouden een zwaarbeveiligde gevangenis (EBI), een extra beveiligde rechtbank en een expertisecentrum moeten komen voor georganiseerde criminaliteit.

Dat staat in een voorstel van speciaal adviseur Bernard Wientjes. Hij wil van de provincie een 'Law Delta' maken waar belangrijke justitiële en veiligheidsorganisaties zich moeten huisvesten.

De komende tien jaar kosten de plannen dus in totaal zo'n 700 miljoen, daarna wordt er structureel 70 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken.

Nieuw Milligen

In februari werd bekend dat de marinierskazerne in Doorn niet naar Vlissingen zou verhuizen, maar naar Nieuw Milligen, bij Apeldoorn. Defensie was bang dat er een leegloop zou ontstaan bij het Korps Mariniers, omdat de mariniers niet in Zeeland zouden willen wonen.

Zeeland was woest omdat er al in 2012 werd gezegd dat de kazerne naar die provincie zou komen. De afgelopen jaren waren er ook meerdere investeringen gedaan om de bouw mogelijk te maken.

Treinverbindingen

In het compensatieplan van Wientjes zou ook de wens staan om de treinverbindingen van en naar Zeeland te verbeteren. Maar volgens de bronnen die RTL Nieuws heeft gesproken zou dat nog niet definitief zijn.

Het voorstel wordt gebruikt in de onderhandelingen tussen de Zeeuwen en het kabinet. Voor de zomer zou er een definitieve deal moeten zijn.