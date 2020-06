Surinaamse gezondheidsadviseur hoopt op Nederlandse medische hulp

In Suriname is het aantal corona besmettingen opnieuw gestegen, naar 82. De minister van Volksgezondheid verwacht dat het er op korte termijn honderden zijn. Er zijn maar weinig IC-plekken in Suriname, in totaal 40. Er is bovendien een tekort aan IC-verpleegkundigen.

Ruben del Prado, publieke gezondheidsadviseur en een van de experts die de Surinaamse regering adviseert, zegt tegen de NOS dat hulp vanuit Nederland welkom is. Hij hoopt dan ook dat de Surinaamse regering die hulp officieel gaat aanvragen.

"We hebben nu op dit moment nog geen tekort, maar we hebben de afgelopen dagen een grote toename gezien aan Covid-19 patiënten. Dus het ziet er misschien aan te komen".

Historische banden

Del Prado hoopt dat deze gelegenheid wordt aangegrepen om ondanks de minder goede politieke relatie een aantal levensreddende benodigdheden naar Suriname te halen. Hij wijst op de historische banden en vriendschapsrelatie.

"Er zijn lijsten bij het ministerie van Volksgezondheid beschikbaar, met wat er nodig is. Met één e-mailtje kunnen we die lijsten ter beschikking stellen aan de gevende organisaties in Nederland."

Ook heeft de KLM in Paramaribo hem laten weten daarbij te willen ondersteunen: "Als er inderdaad een dergelijke overeenkomst gesloten wordt, dan is de KLM bereid om 'free of charge' deze spullen naar Suriname te vervoeren als geste van de KLM."

Volgens Del Prado hebben een aantal partijen die de parlementsverkiezingen gewonnen hebben al een gesprek gehad met de huidige minister om dit binnenkort te bespreken in de ministerraad.

"Tiental" beademingsapparaten

Nederland gaat binnenkort een "tiental" beademingsapparaten aan een ziekenhuis in Paramaribo leveren, zegt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij zegt dat Nederland geen hulpverzoek van de Surinaamse regering heeft ontvangen. "Als we een internationaal hulpverzoek krijgen, doen we ons best om binnen de bestaande mogelijkheden te helpen."

Vanavond gaat een lockdown in Suriname in. Daarom zijn veel inwoners vandaag gaan hamsteren, zegt correspondent Jurna. "Schappen zijn leeg en bij de banken is het druk. Mensen gaan snel naar de banken om geld te halen."