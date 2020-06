YouTube blokkeert Russische homofobe campagnevideo

De publicatie van een video getiteld 'Waarom de grondwetswijzigingen in Rusland belangrijk zijn' zorgt voor woedende reacties in Rusland. Volgens LHBT-organisatie Stimoel zet de video aan tot haat en vijandigheid tegen een groep mensen op grond van hun seksualiteit, en is het openlijk discriminerend. YouTube heeft de video inmiddels verwijderd vanwege haatzaaiing en het schenden van de richtlijnen van het platform.

De video, die op het Russische Facebook Vkontakte nog te zien is, is onderdeel van een campagne om mensen aan te sporen te gaan stemmen over nieuwe grondwetswijzigingen die afgelopen maart werden goedgekeurd door het Russisch parlement. Met de wijzigingen kan Poetin in theorie tot 2036 aan de macht blijven, maar het gaat ook over aanpassingen in andere wetten, waarbij meer conservatieve waarden centraal staan.

Russen zouden eigenlijk 22 april gaan stemmen, maar dat werd door de coronacrisis uitgesteld. Poetin zei eerder deze week dat er op 1 juli 2020 gestemd zal worden. De omstreden video verscheen niet lang na die bekendmaking.

Twee papa's

Te zien is hoe een kind in een weeshuis wordt opgehaald door zijn nieuwe ouders, dat een homoseksueel paar blijkt te zijn. Het jongetje gaat aan de hand van een man mee naar buiten, 'zijn nieuwe papa' en vraagt waar zijn mama is. De man wijst naar een andere man die bij de auto wacht, en zegt: 'Daar is ze dan, je nieuwe mama!'. Het kind kijkt teleurgesteld, het personeel kijkt geschrokken en loopt afkeurend weg zodra de 'nieuwe mama' een jurk tevoorschijn haalt voor het jongetje.

Een stem vraagt de kijker vervolgens: 'Wat voor soort Rusland kies jij?' en roept op om de grondwetswijzigingen te steunen. In de aftiteling wordt een van de nieuwe amendementen uitgelicht: die waarin het huwelijk gedefinieerd wordt als een verbintenis uitsluitend tussen man en vrouw.