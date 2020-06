Dj Radio 10 wordt niet vervolgd vanwege 'coronalied'

Radio 10-dj Lex Gaarthuis wordt niet vervolgd vanwege het draaien van een 'coronalied'. Het OM vindt dat het lied "binnen de context van de artistieke expressie" past.

Op 6 februari was in Gaarthuis' radioprogramma het carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen te horen. Het coronavirus waarde toen nog voornamelijk rond in China. De politie en het Meldpunt Discriminatie kregen duizenden meldingen over het lied. Vijf mensen deden aangifte.

Het lied werd gezongen door Gaarthuis zelf, onder het alias Toon, een Rotterdammer die in de show op satirische wijze reageert op de actualiteit. 57 Chinees-Nederlandse organisaties noemden het nummer in een gezamenlijke verklaring "discriminerend en haatzaaiend".

Niet onnodig grievend

Justitie gaat daar niet in mee en vindt dat het nummer satirisch moet worden opgevat. "Het gebruik van stijlmiddelen zoals een sterk Rotterdams accent en een duidelijke carnavaleske melodie dragen bij aan het satirische karakter van het lied", aldus het OM. Daarnaast is het OM van mening dat het lied "niet onnodig grievend" is.

Ook heeft het OM meegewogen dat Gaarthuis na het uitzenden van het lied zijn excuses heeft aangeboden op meerdere platforms en in gesprek is gegaan met een deel van de Chinese gemeenschap in Nederland. Daaruit is op te maken dat de dj zich bewust is van de negatieve en kwetsende impact van het lied, aldus het OM.