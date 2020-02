Chinese gemeenschap doet aangifte wegens 'discriminerend en haatzaaiend' lied

Het carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen is "discriminerend en haatzaaiend", zeggen 57 Chinees-Nederlandse organisaties in een gezamenlijke verklaring namens de Chinese gemeenschap in ons land. Vrijdag werd het lied uitgezonden op Radio 10 door dj Lex Gaarthuis in zijn show Laat met Lex. Het was bedoeld als "satire", naar aanleiding van het coronavirus.

Meerdere leden van de Nederlands-Chinese gemeenschap hebben aangifte gedaan tegen Gaarthuis en het radiostation. Hoeveel mensen aangifte gedaan hebben, is niet duidelijk. "Maar in mijn directe omgeving zijn het er zeker al vier of vijf", zegt een woordvoerder. "We zijn echt heel boos".

Uitzonderlijk veel meldingen

Het landelijke meldpunt voor discriminatie heeft inmiddels 3000 meldingen binnengekregen over het lied. "Dat is uitzonderlijk hoog voor een incident", zegt een woordvoerder. "We krijgen jaarlijks tussen de 4500 en 5000 meldingen binnen."

In het lied worden discriminerende termen gebruikt als "stink-Chinezen". Ook wordt gezongen: "Vreet geen Chinees, dan heb je niets te vrezen, want voorkomen is beter dan Chinezen." Volgens de Chinees-Nederlandse organisaties wordt daarmee gesuggereerd dat er voor Chinezen geen plaats is in Nederland.