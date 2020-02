Online petitie tegen discriminatie Aziaten vanwege coronavirus

Online loopt een petitie tegen het discrimineren van Nederlanders met een Aziatische achtergrond als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De petitie 'We zijn geen virussen!' is zaterdag geplaatst en inmiddels zo'n 24.000 keer ondertekend, waarvan ruim 19.000 keer in Nederland.

De indieners wijzen op kwetsende opmerkingen en flauwe grappen die gemaakt worden over het coronavirus en mensen met een Chinees of Aziatisch uiterlijk. De aanleiding voor de petitie is een satirisch lied van Radio 10 met de titel: Voorkomen is beter dan Chinezen. Op de melodie van het carnavalsnummer Wij vieren feest wordt onder meer gezongen dat het allemaal komt "door die stinkchinezen".

Beeldvorming doorbreken

"Genoeg is genoeg", schrijven initiatiefnemers Vincent Yeers en Hui-Hui Pan. "Dagelijks worden wij geconfronteerd met zogenaamde 'grapjes' en uitlatingen die niet kunnen. Ook wij zijn gewoon mensen. Het is tijd dat wij de discussie aangaan. Dit treft niet alleen iedereen die Chinees is, maar ook alle Nederlanders met een Aziatische achtergrond. Een ziekte, een virus, daar maak je geen grapjes over. Zouden we ook lachen als het lied over kanker zou gaan?"

Ze vragen de media hun verantwoordelijkheid te nemen en doen een oproep aan de politiek. "Wij vragen de politiek om actie te ondernemen om beleidsmatig samen met ons een plan te maken hoe we deze beeldvorming en stereotypen kunnen doorbreken en een vuist kunnen maken tegen racisme en discriminatie."

De initiatiefnemers wilden ook excuses van Radio 10. Dj Lex Gaarthuis, die het nummer uitzond, heeft zijn excuses inmiddels aangeboden. Hij sprak van "een fout".