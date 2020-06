Van Dissel: je zou binnen dag uitslag coronatest moeten hebben

Mensen die op corona worden getest, zouden eigenlijk binnen een dag moeten weten of zij het virus bij zich dragen. "Hoe sneller begonnen kan worden met het bronnen- en contactonderzoek, hoe beter het is", zei RIVM-directeur infectieziektenbestrijding Van Dissel in de Tweede Kamer.

Sinds deze week kan iedereen met corona-achtige klachten zich bij de GGD melden voor een test. Het RIVM vindt het goed dat er nu zo'n laagdrempelige mogelijkheid is. Daardoor kan er snel worden opgetreden, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. "Idealiter binnen een dag", zei Van Dissel in zijn technische briefing.

Volgens VVD-Kamerlid Veldman kan het in het slechtste geval wel een week duren voordat iemand weet of hij besmet is, en de mensen met wie hij in contact is geweest kan gaan waarschuwen. Van Dissel antwoordde dat het naar zijn inschatting geen week, maar vaak nog wel een paar dagen duurt. Er melden zich nu nog veel mensen tegelijk voor de nieuwe mogelijkheid.

Ideale scenario

Wat hem betreft moet zo snel mogelijk een uitslag worden gegeven. "Je moet toewerken naar de beste informatie op dat moment." Dat betekent dat iedereen met klachten als keelpijn, verhoging of verlies van reuk of smaak thuisblijft en meteen het GGD-nummer 0800-1202 belt voor een coronatest. Bij een positieve uitslag kan dan onmiddellijk de omgeving worden gewaarschuwd. "Dat moet eigenlijk binnen een dag", schetste Van Dissel het ideale scenario.

Het zou volgens hem niet veel toevoegen om een meldingsplicht in te stellen voor mensen met klachten, zoals PvdA-leider Asscher opperde. Want in feite werkt de speciale telefoonlijn van de GGD al als meldpunt. "Als je gaat testen, ben je natuurlijk al verdacht. Totdat blijkt dat de uitslag negatief is. Een meldingsplicht zou naar mijn mening niet zoveel toevoegen."

Hij zei dat op dit moment nog niet duidelijk is of iedereen met klachten zich ook meldt voor een test. "Dat weten we niet." Voor de kennis over en de bestrijding van het virus, is dat wat hem betreft wel heel belangrijk.