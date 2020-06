Theatermaker en rolstoelsporter Marc de Hond (42) overleden

Rolstoelsporter en theatermaker Marc de Hond is gisteren op 42-jarige leeftijd overleden. Hij stierf aan de gevolgen van kanker.

Marc de Hond is de zoon van opiniepeiler Maurice de Hond. Hij begon in 1996 op 18-jarige leeftijd twee internetbedrijven. Later was hij radio-dj bij zenders als 3FM en Caz! Ook maakte hij een aantal live-uitzendingen voor NPO Radio 1 over de Oscaruitreiking.

In 2002 werd bij De Hond een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. Bij een van de spoedoperaties raakten de zenuwen in zijn merg verlamd, waardoor hij gedeeltelijk verlamd raakte en in een rolstoel belandde. Hij speelde sinds 2007 rolstoelbasketbal in de Nederlandse eredivisie en speelde ook interlands voor het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Hij gaf namens de NOS commentaar bij de Paralympische Spelen.

Hij maakte later ook documentaires, schreef boeken en hij ging het theater in. Eind 2018 werd bij een blaasoperatie opnieuw een tumor ontdekt, waardoor hij alle optredens moest uitstellen.

Vader Maurice de Hond zegt tegen het ANP dat Marc een "bijzondere man en een geweldige zoon" was. "Ook in zijn laatste maanden was hij dezelfde Marc. Een grote steun voor ons allemaal. Dat zal ons, zijn ideale partner Remona en zijn kinderen, helpen dit grote verlies te verwerken."