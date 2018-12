Marc de Hond stelt optredens uit vanwege kanker

Theatermaker, documentairemaker, schrijver en rolstoelbasketballer Marc de Hond stelt zijn optredens uit tot volgend seizoen. Hij heeft kanker en zal zich de komende tijd op zijn behandeling richten.

"Op het ene moment kon ik me nog enorm druk maken om de kaartverkoop van mijn aanstaande theatervoorstelling in Diemen, op het andere moment doet dat totaal niet meer ter zake", zegt hij in een videoboodschap op zijn website. Daarin vertelt hij dat bij een blaasoperatie een kwaadaardige tumor is ontdekt. Er waren aanwijzingen dat er iets niet goed was, "maar blaaskanker komt wel heel erg rauw op ons dak vallen".

Openheid

Het komende half jaar zal de 41-jarige De Hond zich volledig richten op de behandeling. "Ik heb een kans om hiervan te herstellen en die kans zal ik met beide handen aanpakken." Daarom heeft hij alle optredens met zijn programma Voortschrijdend inzicht gecanceld. Hij hoopt dat ze kunnen worden verzet naar volgend seizoen.

Zestien jaar geleden kwam De Hond door een medische fout in een rolstoel terecht. Door miscommunicatie in het ziekenhuis liep hij een dwarslaesie op. In het filmpje verwijst hij naar de steun die hij toen van alle kanten kreeg en hoe goed hem dat heeft gedaan. Hij is van plan ook nu open te zijn over het verloop van het proces, via berichten op zijn website.