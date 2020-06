Veel minder toeristen verwacht, ook uit eigen land

Nederland trekt dit jaar zo'n 60 procent minder toeristen uit het buitenland, verwacht het toerismebureau NBTC. De organisatie denkt daarnaast dat ook de helft minder Nederlanders in eigen land op vakantie gaan dan normaal het geval is.

Hoewel gisteren duidelijk werd dat over anderhalve week de belemmeringen voor toerisme in grote delen van Europa wegvallen, verwacht NBTC niet dat het tekort nog kan worden ingelopen. In totaal zijn er door de coronacrisis naar verwachting 24,5 miljoen minder toeristen in Nederland.

NTBC wil mensen met een campagne aanmoedigen om vooral in eigen land op vakantie te gaan. Directeur Jos Vranken zegt dat er genoeg te doen is: "Ons land biedt volop mogelijkheden voor een weekje eropuit, weekendje weg, stedentrip, dagje wandelen of kitesurfen."