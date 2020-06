Op vakantie in Europa, dit is wat er nu bekend is

Rutte benadrukte dat code geel niet betekent dat reizen helemaal veilig is. "Als er ergens een grote uitbraak is, kan het geel zomaar oranje worden. Dan moet je twee weken in thuisquarantaine na terugkeer in Nederland." Hij maant mensen om zich goed voor te bereiden. "Ga wijs op reis. Zorg dat je de regels in het land van bestemming kent."

De premier had daarom een advies voor iedereen die buiten Nederland op vakantie wil: