Weinig corona aangetroffen na megaoperatie met 10 miljoen tests in Wuhan

In de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst werd aangetroffen, zijn na bijna 10 miljoen coronatesten slechts enkele honderden nieuwe gevallen geregistreerd.

In een recordtijd van 19 dagen moesten er bij de miljoenen inwoners monsters worden genomen en geanalyseerd. Daaruit bleek dat zo'n 300 mensen het virus onder de leden hadden, geen van allen hadden symptomen. Bij ruim duizend mensen die contact hadden gehad met de corona-gevallen werd het virus niet aangetroffen.

Er is onder wetenschappers nog geen consensus of mensen die corona hebben, maar geen ziekteverschijnselen vertonen een gevaar vormen voor anderen, maar de Chinese autoriteiten vinden de resultaten van de tests bemoedigend. "Het zorgt er niet alleen voor dat iedereen in Wuhan zich op zijn gemak kan voelen, maar het helpt ook voor het vertrouwen in de rest van het land", zei de vice-voorzitter van het Chinese Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie tegen staatsmedia.

Met deze aantallen is bijna iedereen ouder dan 5 jaar getest in Wuhan, concludeerde een lid van een team van experts bij een persconferentie. "De stad Wuhan is veilig."

Uitbraakgolf voorkomen

Wuhan wilde met snelle opsporing en isoleren een tweede uitbraakgolf voorkomen, nadat vorige maand bij een huizenblok een kleine uitbraak werd gesignaleerd. Daarop werd besloten om alle 11 miljoen inwoners te testen op het virus.

De Chinese autoriteiten konden volgens het het Chinese staatspersbureau zo snel testen door de monsters van 5 personen te vermengen met elkaar en dat te analyseren. Als de uitslag positief was, werden de mensen daarna alsnog afzonderlijk getest. De hele operatie kostte ongeveer 125 miljoen euro.