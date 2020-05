Na nieuwe uitbraak wil Wuhan alle 11 miljoen inwoners testen op corona

Het zijn de eerste bevestigde gevallen in Wuhan in meer dan een maand. Na een strenge lockdown ging de miljoenenstad begin april weer open. Inwoners vrezen nu opnieuw strenge maatregelen en terug te gaan in de tijd. "Op 26 april ben ik teruggekeerd naar Wuhan", zegt Wangze Wangze op Weibo, de Chinese variant op Twitter. "Toen ik zag dat de restaurants weer vol zaten, wilde ik me verstoppen, ik ben doodsbang." Andere gebruikers nemen het lichter op. "We moeten waakzaam zijn, en scherp blijven op preventiemaatregelen." En, zo valt te lezen in een andere post: "Wuhan mag zich getroost zien dat het straks één van de veiligste steden in de wereld zal zijn."

"Ze zijn als de dood dat er hier meer tevoorschijn komt en dat is geen gekke gedachte", zegt correspondent Sjoerd den Daas. Ook het hoofd epidemiologie van het Chinese Centrum voor Ziektebestrijding, Wu Zunyou, bevestigde op staatstelevisie de vrees dat er meer van dit soort sluimerende en a-symptomische dragers in Wuhan wonen. Mensen die covid-19 hebben maar zich niet ziek voelen, kunnen wél anderen besmetten.

De kruimeldief

Ook in het noordoosten van China zijn kleine uitbraken gerapporteerd. In Shulan, nabij de Russische grens, en in Jilin, vlakbij Noord-Korea. Beide steden zijn onmiddellijk weer onder gedeeltelijke lockdown geplaatst. "We nemen deze uitbraak heel ernstig op. Het risico op verspreiding is zeer groot", stelde Gai Dongpin, de loco-burgmeester van Jilin.

Nog geen twee weken geleden verklaarde China dat alle regio's in het land een laag of medium risico hadden. "Het is lastig in te schatten hoe gevaarlijk de situatie is. Of de steden op de rand van een tweede uitbraak staan, of dat de autoriteiten simpelweg geen enkel risico willen nemen", zegt Den Daas. "Ik ben geneigd dat laatste te denken. Om alle kruimels op te ruimen, willen ze met de kruimeldief door alle hoekjes en gaatjes van de steden."

In China kunnen vier miljoen testkits per dag geproduceerd en afgehandeld worden, maar ruim elft miljoen tests in tien dagen is zonder meer een uitdaging. Ter vergelijking: de Verenigde Staten testen nu ongeveer 300.000 mensen op een dag. Het is onduidelijk hoe China dit wil gaan organiseren in dit tijdsbestek. De verantwoordelijkheid komt grotendeels bij de districten en buurtschappen te liggen. Ook wordt er geopperd dat ouderen en kwetsbaren voorgaan.