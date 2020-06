Suriname gaat week in lockdown wegens stijgend aantal coronapatiënten

In Suriname is een strenge lockdown van een week afgekondigd door vicepresident Adhin. De maatregel is genomen omdat het aantal positief geteste coronapatiënten in twee dagen is gestegen van 23 naar 54, zei hij in een tv-toespraak.

Surinamers moeten thuisblijven van morgenavond tot vrijdagochtend 12 juni. De lockdown moet ervoor zorgen dat "de diensten het virus lokaliseren, isoleren en behandelen en zodoende de spreiding indammen", zei de vicepresident.

Beademingsapparaten

"Wij hebben sinds maart aangegeven dat ons gezondheidssysteem een uitbraak van Covid-19 niet aankan. De realiteit wil dat wij ons momenteel middenin een uitbraak bevinden", aldus Adhin. In heel Suriname zijn slechts 25 tot 30 beademingsapparaten aanwezig.

Het dragen van gezichtsbedekking buitenshuis wordt aangeraden. Alle niet-essentiële ondernemingen moeten dicht en samenscholingen van meer dan vijf personen zijn verboden. Supermarkten, apotheken, benzinestations en afhaalrestaurants blijven open.

Code rood

Zondag werd in het land code rood afgekondigd vanwege vier nieuwe coronabesmettingen. Scholen die afgelopen maandag weer open zouden gaan bleven dicht en het binnenlandse vliegverkeer werd stilgelegd.

De vicepresident deed geen mededelingen over de gevolgen van de lockdown voor de verkiezingsuitslag. De officiële uitslag van de verkiezingen op 25 mei zijn nog niet bekendgemaakt. In het land wordt gevreesd voor fraude.

President Bouterse eiste vorige week een hertelling van de stemmen. Uit de voorlopige uitslagen blijkt dat de partij van Bouterse, de NDP, veel zetels verliest. Oppositiepartij VHP zou met een geschatte 20 zetels de grootste partij van het land worden.

Bekijk hier de aankondiging van de Suriniaamse vicepresident Adhin: