Politie en OM zien geen verband tussen zendmastbranden

Politie en justitie hebben geen verband kunnen vinden tussen de vele zendmastbranden van de afgelopen weken. Ook is er geen georganiseerd crimineel verband tussen de verdachten aangetroffen, meldt het Openbaar Ministerie na onderzoek van de landelijke recherche.

Van 3 april tot 26 mei hebben er branden gewoed bij 29 zendmasten door het hele land. Die zijn allemaal aangestoken, concludeert de politie. Tot nu toe zijn zes verdachten aangehouden.

Vier verdachten werden op 10 april aangehouden. Het betreft personen van 23 tot 34 jaar oud. In alle gevallen wordt onderzocht of verdachten betrokken waren bij meer branden in zendmasten.

De politie heeft in het onderzoek naar verschillende scenario's gekeken. Over motieven van de verdachten worden geen mededelingen gedaan.

Anti-5G

Er wordt onderzocht of de brandstichting het werk is van anti-5G-activisten, die de komst van het nieuwe mobiele netwerk willen tegenhouden. De nieuwe zendtechnologie wordt door sommigen in verband gebracht met de verspreiding van het coronavirus, maar daar is geen enkele concrete of wetenschappelijke aanwijzing voor.

De politie veroordeelt de brandstichting. "Het uitvallen van een zendmast door brand kan (sterk) verminderde regionale mobiele bereikbaarheid tot gevolg hebben en tot levensgevaarlijke situaties leiden." Vrijdag werd bekend dat zendmasten extra beveiligd worden tegen brandstichting.