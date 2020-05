Extra beveiliging bij zendmasten na brandstichting

Zendmasten worden de komende tijd extra beveiligd om ze te beschermen tegen brandstichting. Zowel C2000-masten voor 112-oproepen, als commerciële masten worden beveiligd. De afgelopen tijd zijn er 29 zendmasten in brand gestoken. Voor twee incidenten zijn vier verdachten aangehouden.

Alle C2000-masten worden de komende periode beveiligd, schreef minister Grapperhaus in antwoord op schriftelijke vragen van de Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Er zijn nu drie C2000-punten geraakt door brandstichting, volgens de minister zijn de gevolgen daarvan beperkt geweest.

Elk denkbare manier

De zendmasten worden "op elke denkbare manier beveiligd", zegt Rob Bongenaar, directeur van Monet, de vereniging voor telecombedrijven en antenne-eigenaren, tegen de NOS. "Verder kan ik daar niets over zeggen, omdat ik mensen daarmee alleen maar op ideeën breng. Het is vervelend dat alleen een hek tegenwoordig niet meer genoeg is."

Tegen het AD zegt een woordvoerder van Novec, een bedrijf dat zendmasten bezit, dat op 'kruispunten' waar meerdere zendmasten met elkaar in verbinding staan extra wordt gesurveilleerd.

Het is lastig om alle antennes in Nederland te beveiligen. Volgens het Antenneoverzicht van de overheid zijn het er nu 47.000, zowel zendmasten als antennes op daken. Monet wil niet zeggen welke van die antennes wel en niet worden beveiligd.