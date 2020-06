Keolis ontslaat medewerkers en onderzoekt 'onregelmatigheden' aanbesteding

Vervoersbedrijf Keolis heeft de banden verbroken met enkele medewerkers die betrokken waren bij een mogelijke frauduleuze aanbesteding voor openbaar vervoer in de IJssel-Vechtstreek. Het bedrijf hoopt binnenkort de resultaten van een eigen onderzoek naar de gang van zaken te presenteren. Dat schrijft de vervoerder in een verklaring.

Keolis won eind vorig jaar een aanbesteding van 900 miljoen euro om het openbaar vervoer in delen van Overijssel, Flevoland en Gelderland te verzorgen met elektrische bussen. Een deel van de bussen zou in China worden aangeschaft. Dat leidde tot verontwaardiging, onder meer bij een Nederlandse producent van bussen.

Geheime afspraken

Vorige maand onthulde onderzoeksplatform Follow The Money dat Keolis bij de concessie mogelijk geheime afspraken maakte met de Chinese producent die de bussen gaat leveren.

Het vervoersbedrijf zegt zelf "onregelmatigheden" bij de aanbesteding te hebben ontdekt en deze gemeld te hebben bij de opdrachtgever en het Openbaar Ministerie. Keolis laat weten afstand te nemen van "niet integer gedrag" en maatregelen te nemen.

Ook zegt Keolis dat "de opdrachtgever geïnformeerd is over enkele bevindingen" uit het bijna afgeronde onderzoek. Nadere details wil de organisatie pas bekendmaken als het onderzoek helemaal klaar is. Het is onbekend hoeveel medewerkers zijn ontslagen en welke functies zij hadden.

Spoeddebat

In de Overijsselse Provinciale Staten wordt vandaag tijdens een spoeddebat gesproken over de aanbesteding, schrijft RTV Oost. De provincie laat juristen bestuderen of de concessie moet worden ingetrokken naar aanleiding van de mogelijke geheime afspraken.

De verantwoordelijke gedeputeerde zegt verder uit te zoeken hoe het openbaar vervoer gegarandeerd kan blijven, mocht de concessie ingetrokken worden.

De nieuwe dienstverlening door Keolis zou op 13 december moeten ingaan. Het bedrijf gaat door met de voorbereidingen om dit mogelijk te maken volgens de gemaakte afspraken.