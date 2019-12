Staatssecretaris Keijzer gaat aanschaf Chinese elektrische bussen onderzoeken

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken gaat onderzoeken of de aanschaf van in China geproduceerde elektrische bussen goed is verlopen. De Nederlandse producent VDL Bus & Coach heeft het in twee grote orders, van in totaal 415 elektrische bussen voor het openbaar vervoer, afgelegd tegen de Chinese bussen en spreekt van oneerlijke concurrentie.

Het gaat om twee bestellingen. Ov-bedrijf Keolis heeft begin deze maand 259 bussen voor ritten in Overijssel, Flevoland en Gelderland besteld bij de Chinese bouwer BYD. In oktober werd bekend dat het moederbedrijf van Connexxion 156 bussen voor ritten in Noord-Holland heeft besteld bij Ebusco uit Deurne, waarbij een aanzienlijk deel van het productieproces in China plaatsvindt.

Wim van der Leegte, eigenaar van familieconcern VDL Groep, beklaagt zich in een opiniestuk op zijn eigen website over het mislopen van de orders. Dat de 415 bussen in China geproduceerd gaan worden, kost Nederland volgens hem "800 manjaren werk, exclusief uitbesteed werk en onderzoek en ontwikkeling bij toeleveranciers en kennisinstellingen".

"Natuurlijk hebben wij een zakelijk belang bij het leveren van bussen. Maar als voorvechter van het behoud van werkgelegenheid in de hoogwaardige Nederlandse maakindustrie maken wij ons oprecht grote zorgen door de gunningen van de genoemde concessies", schrijft Van der Leegte op de VDL-website.

Breder probleem

Volgens de VDL-topman staat het mislopen van de orders voor een breder probleem. Hij stelt dat China voor 35 miljard euro goederen naar Nederland exporteert, terwijl het maar voor 10 miljard euro aan Nederlandse goederen afneemt. Bovendien schermt China zijn eigen markt af met hoge importheffingen, zegt Van der Leegte. "De handelsbalans is dus uit het lood. Produceren wij niet meer in Nederland, dan verliezen we de kennis en volgt het kapitaal en daarmee onze welvaart."

Staatssecretaris Keijzer heeft begrip voor Van der Leegte, zegt zij bij monde van een woordvoerder. "Ik snap zijn frustratie. VDL is een mooi Nederlands bedrijf dat voor heel veel werkgelegenheid zorgt. De vraag is of hier sprake is van oneerlijke concurrentie. Dat weet ik nog niet." Volgens haar woordvoerder gaat Keijzer eerst onderzoeken of de aanbestedingen wel onder haar bewind vallen, aangezien het om een provinciale kwestie gaat.